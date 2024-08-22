Жена президента встретилась с женами и мужьями послов – с представителями Ассоциации "Супруги украинских дипломатов". Встреча была запланирована для того, чтобы обсудить, что нужно сделать в будущем.

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Каждый выход Елены Зеленской стилизует соучредитель бренда Guia Project Натали Каменская. Она всегда подбирает для первой леди изысканные образы, поэтому не обошлось без красивого образа и на этот раз.

Образ Елены Зеленской

Первая леди примерила на себе красивый серый костюм, состоящий из брюк палаццо и эффектного и необычного жакета, который закрывался пуговицами не посередине, а одной пуговицей сбоку.

К образу жена президента подобрала бежевые туфли на каблуках, а look довершила золотистыми серьгами каплями. Елена Зеленская распустила волосы и предстала перед камерой в нежном образе с легким, естественным макияжем.

Во всех своих выходах жена президента придерживается минималистического стиля, которому присущи спокойные цвета и оттенки. Чаще всего первая леди выбирает для себя костюмы или блузы с брюками палаццо или юбками.

Во всех своих образах она выглядит органично, сдержанно и изящно. Елена Зеленская любит классические каблуки – туфли-лодочки в базовых цветах, впрочем иногда появляется на публике даже в кроссовках, которые добавляют ее образам особой расслабленности.