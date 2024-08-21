Какого-то особого дресс-кода на крестины нет. Раньше просто надевали платья или блузы с юбками в светлых тонах, впоследствии мода распространилась на вышиванки, а теперь все чаще семья надевает в церковь белоснежные наряды.

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Недавно блогер-миллионерша Таня Парфильева покрестила с мужем сына Александра. Крестными родителями инфлюенсерки стали ведущий, продюсер и основатель маркетингового агентства Евгений Таллер и блогер Даша Квиткова.

Приглашение на крестины в роли гостя или крестных родителей – большая честь и ответственность, которая связана с выбором соответствующего наряда. Впрочем родители малыша и сама Даша с Евгением выбрали наряд в белых тонах.

Образы на крещение

Основательница бренда CHER'17 Таня Парфильева надела легкое белоснежное платье с объемными короткими рукавами и широкой юбкой. Ее образ дополняли белые босоножки и кружевной платок на голове.

Муж инфлюенсера Иван Кришталь выбрал для церкви белую рубашку, которую соединил с серыми брюками и коричневыми лоферами.

Крестная мать Даша Квиткова тоже выбрала для себя похожее платье, только в длине макси, дополнив look туфлями на каблуках. Блогерша тоже надела сверху на голову кружевной платок. А вот крестный отца Евгений Таллер для церкви выбрал белую рубашку и кроссовки, совместив образ черными брюками.



Красивые образы с крещения / Фото из инстаграма Татьяны Парфильевой

Напомним, что Татьяна Парфильева стала мамой 22 августа 2023 года. То есть сына Александра супруги окрестили почти через год после рождения.