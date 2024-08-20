В следующем сезоне в моде будут преобладать коричневые, темно-синие и черные цвета, которые всегда остаются мастхэвом в осеннюю пору. Впрочем даже в пасмурную погоду из моды не выйдет солнечный и голубой цвет.

Хаки

Многие бренды в своих коллекциях сделали ставку на насыщенный землянистый оттенок. Стоит сказать, что в некоторых брендах он является настоящей звездой и украшением. Выбирайте для себя красивые куртки и брюки, а еще шелковые блузы и платья.

Розовый

Этот цвет ассоциируется у нас с летом, впрочем в осеннюю пору он также будет актуальным. Вместо ярких оттенков делайте ставку на мягкие и приглушенные розовые тона. Выбирайте для себя платье, костюм, брюки, рубашку или любые другие вещи.

Серый

Красивый и элегантный серый доминировал во многих коллекциях, начиная от светло-серых, завершая мрачными серыми оттенками.

Желтый

Цвет является ключевым трендом нового сезона. Он будет популярным не только осенью, но и зимой. Больше всего бренды показали маслянистых оттенков. Советуем выбирать для себя жакет такого оттенка или шифоновое мини-платье.

Голубой

Синий всегда доминирует в осенних коллекциях, впрочем в этом сезоне в моду входит голубой оттенок. Наряд можете выбирать любой – от красивых рубашек до элегантных костюмов.