Наступного сезону в моді переважатимуть коричневі, темно-сині та чорні кольори, які завжди залишаються мастхевом в осінню пору. Втім навіть в похмуру погоду з моди не вийде сонячний та блакитний колір.

Хакі

Чимало брендів у своїх колекціях зробили ставку на насичений землянистий відтінок. Варто сказати, що в деяких брендах він є справжньою зіркою та окрасою. Обирайте для себе красиві куртки та штани, а ще шовкові блузи та сукні.

Рожевий

Цей колір асоціюється у нас з літом, втім в осінню пору він також буде актуальним. Замість яскравих відтінків робіть ставку на м’які та приглушені рожеві тони. Обирайте для себе сукню, костюм, штани, сорочку чи будь-які інші речі.

Сірий

Красивий та елегантний сірий домінував у багатьох колекціях, починаючи від світло-сірих, завершуючи похмурими сірими відтінками.

Жовтий

Колір є ключовим трендом нового сезону. Він буде популярним не лише восени, але й взимку. Найбільше бренди показали маслянистих відтінків. Радимо обирати для себе жакет такого відтінку або ж шифонову мінісукню.

Блакитний

Синій завжди домінує в осінніх колекціях, втім цього сезону в моду входить блакитний відтінок. Вбрання можете обирати будь-яке – від красивих сорочок до елегантних костюмів.