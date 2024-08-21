Якогось особливого дрес-коду на хрестини немає. Раніше просто одягали сукні чи блузи зі спідницями у світлих тонах, згодом мода поширилася на вишиванки, а тепер все частіше родина одягає в церкву білосніжне вбрання.

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Нещодавно блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва похрестила з чоловіком сина Олександра. Хрещеними батьками інфлюенсерки стали ведучий, продюсер та засновник маркетингового агентства Євген Таллер та блогерка Даша Квіткова.

Запрошення на хрестини у ролі гостя чи хрещених батьків – велика честь та й відповідальність, яка пов’язана з вибором відповідного вбрання. Втім батьки малюка та й сама Даша з Євгеном обрали вбрання в білих тонах.

Образи на хрещення

Засновниця бренду CHER’17 Таня Парфільєва одягнула легку білосніжну сукню з об’ємними короткими рукавами та широкою спідницею. Її образ доповнювали білі босоніжки та мереживна хустка на голові.

Чоловік інфлюенсерки Іван Кришталь обрав для церкви білу сорочку, яку поєднав з сірими штанами та коричневими лоферами.

Хрещена матір Даша Квіткова теж обрала для себе схожу сукню, лише в довжині максі, доповши look туфлями на підборах. Блогерка теж одягнула зверху на голову мереживну хустину. А от хрещений батька Євген Таллер для церкви обрав білу сорочку та кросівки, поєднавши образ чорними штанами.



Красиві образи з хрещення / Фото з інстаграму Тетяни Парфільєвої

Нагадаємо, що Тетяна Парфільєва стала мамою 22 серпня 2023 року. Тобто сина Олександра подружжя похрестило майже через рік після народження.