Дружина президента зустрілася з дружинами та чоловіками послів – із представниками Асоціації «Подружжя українських дипломатів». Зустріч була запланована для того, аби обговорити, що потрібно зробити у майбутньому.

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Кожен вихід Олени Зеленської стилізує співзасновниця бренду Guia Project Наталі Каменська. Вона завжди підбирає для першої леді вишукані образи, тож не обійшлося без красивого образу й цього разу.

Образ Олени Зеленської

Перша леді приміряла на собі красивий сірий костюм, що складався зі штанів палаццо та ефектного й незвичного жакета, який закривався ґудзиками не посередині, а одним ґудзиком збоку.

До образу дружина президента підібрала бежеві туфлі на підборах, а look довершила золотистими сережками краплями. Олена Зеленська розпустила волосся та постала перед камерою в ніжному образі з легким, природним макіяжем.

У всіх своїх виходах дружина президента дотримується мінімалістичного стилю, якому притаманні спокійні кольори та відтінки. Найчастіше перша леді обирає для себе костюми або ж блузи зі штанами палаццо чи спідницями.

У всіх своїх образах вона виглядає органічно, стримано та витончено. Олена Зеленська любить класичні підбори – туфлі-човники в базових кольорах, втім часом з’являється на публіці навіть у кросівках, які додають її образам особливої розслабленості.