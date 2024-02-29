Елена Зеленская надела рубашку от бренда Saint Laurent: сколько стоил образ первой леди

Первая леди Украины начала визит в Соединенное Королевство. Елена Зеленская встретилась с двумя британскими министрами в элегантном и красивом образе.

В Лондоне жена президента провела встречу с главой МИД Великобритании и министром по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

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Образ Елены Зеленской

Для важных встреч Елена Зеленская выбрала один из любимых элементов гардероба – костюм. На этот раз первая леди надела черный удлиненный жакет с черными пуговицами, который был легко притален и штаны палаццо.

Обычно Елена Зеленская и ее стилист Натали Каменская подбирают наряды для выходов от украинских брендов, впрочем на этот раз жена президента решила надеть одежду от люксового французского бренда.



Елена Зеленская показала элегантный образ / Фото из инстаграма первой леди

Под низ Зеленская выбрала клетчатую блузу с бантиком от Модного дома Saint Laurent. Эта блуза была представлена в коллекции осень-зима 2021/22. На иностранных сайтах клетчатые изделия почти распродали. Цена такой рубашки – более 1200 фунтов стерлингов (60 тысяч гривен).



Блузка от бренда Saint Laurent / Скриншот с сайта Modesens

Аутфит первая леди довершила черными сапогами с острым носком и золотистыми серьгами-каплями, которые она надевает уже не впервые. Волосы Елена Зеленская оставила выпрямленными, а визажисты нанесли нежный макияж на лицо.



Елена Зеленская показала элегантный образ / Фото из инстаграма первой леди

В инстаграм-сообщении жена президента Украины поблагодарила лорда Дэвида Кэмерона, который выступает за передачу замороженных российских активов на нужды восстановления нашей страны. С министром здравоохранения и социальной защиты Викторией Аткинс первая леди говорила о медицинском партнерстве и сотрудничестве в рамках ментального здоровья.