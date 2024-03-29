В интервью изданию Елена Тополя рассказала о смене сценического имени, вынужденное пребывание в Америке, семейные планы и цели.
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Образы Елены Тополи для Viva
Фотографом стала Татьяна Стрела, за макияж и прическу отвечала Анна Кандыба, а за стиль одежды Юлия Сахневич.
На обложке издания жена известного фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи появилась в черном платье. Певица позировала на красном фоне с пучком на волосах и ярким макияжем с акцентом на красные губы.
Новая фотосессия Елены Тополи / Фото Viva
На одной из фотографий Елена Тополя предстала в откровенном платье, которое надела без белья. Певица примерила трикотажное платье с открытой спиной, которое немного открывало ягодицы. Перед камерой фотографа она предстала с распущенными вьющимися волосами и нюдовым макияжем.
Роскошная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva
Эффектная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva
Также певица продемонстрировала нежное платье с открытыми плечами с шифоновыми вставками. Ее образ дополняли крупные серьги в виде цветов и эффектный smokey eyes.
Стильная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva
В эксклюзивном интервью певица рассказала, что решила сменить псевдоним с Alyosha на свое имя и фамилию. По ее словам, она уже много лет носила эту мысль и наконец реализовала.
Полгода назад Елена Тополя вернулась с детьми в Украину из Америки и отметила, что хоть там дети были в безопасности, в целом жизнь для нее там оказалась депрессивной.
Это была жизнь под мирным небом в безопасности, и она была ради детей. Скажу сразу, что Америка – это не мое. И достаточно давно... Для меня жизнь в Америке была депрессивной. Такие в общем воспоминания. Это именно о моем личном состоянии. Зато дети получили много опыта в американской школе, достаточно приемлемо выучили язык,
– добавила Елена Тополя.
Также Елена Тополя прокомментировала решение своего мужа пойти на войну, отметив, что гордится им.
"Я горжусь своим мужем и его решением. Я бы не поняла его, если бы было наоборот. Советы он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно – защищать свой родной дом и свою семью. Мы с детками каждый день молились. Я, свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все", – добавила певица.
Елена Тополя добавила, что имеет цели воспитать счастливых детей: в счастье и гармонии, в любви и уважении, в поддержке и духовности идти нашей дорогой одним целым.