В интервью изданию Елена Тополя рассказала о смене сценического имени, вынужденное пребывание в Америке, семейные планы и цели.

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Образы Елены Тополи для Viva

Фотографом стала Татьяна Стрела, за макияж и прическу отвечала Анна Кандыба, а за стиль одежды Юлия Сахневич.

На обложке издания жена известного фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи появилась в черном платье. Певица позировала на красном фоне с пучком на волосах и ярким макияжем с акцентом на красные губы.



Новая фотосессия Елены Тополи / Фото Viva

На одной из фотографий Елена Тополя предстала в откровенном платье, которое надела без белья. Певица примерила трикотажное платье с открытой спиной, которое немного открывало ягодицы. Перед камерой фотографа она предстала с распущенными вьющимися волосами и нюдовым макияжем.



Роскошная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva



Эффектная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva

Также певица продемонстрировала нежное платье с открытыми плечами с шифоновыми вставками. Ее образ дополняли крупные серьги в виде цветов и эффектный smokey eyes.



Стильная фотосессия Елены Тополи / Фото Viva

В эксклюзивном интервью певица рассказала, что решила сменить псевдоним с Alyosha на свое имя и фамилию. По ее словам, она уже много лет носила эту мысль и наконец реализовала.

Полгода назад Елена Тополя вернулась с детьми в Украину из Америки и отметила, что хоть там дети были в безопасности, в целом жизнь для нее там оказалась депрессивной.

Это была жизнь под мирным небом в безопасности, и она была ради детей. Скажу сразу, что Америка – это не мое. И достаточно давно... Для меня жизнь в Америке была депрессивной. Такие в общем воспоминания. Это именно о моем личном состоянии. Зато дети получили много опыта в американской школе, достаточно приемлемо выучили язык,

– добавила Елена Тополя.

Также Елена Тополя прокомментировала решение своего мужа пойти на войну, отметив, что гордится им.

"Я горжусь своим мужем и его решением. Я бы не поняла его, если бы было наоборот. Советы он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно – защищать свой родной дом и свою семью. Мы с детками каждый день молились. Я, свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все", – добавила певица.

Елена Тополя добавила, что имеет цели воспитать счастливых детей: в счастье и гармонии, в любви и уважении, в поддержке и духовности идти нашей дорогой одним целым.