Ольга Фреймут любит красивую и дорогую одежду от люксовых брендов, впрочем предстала перед камерой фотографа в простом наряде. По словам, ведущей она давно не делала никаких фотографий, но для своей аудитории решила показать новые портреты.

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Образ Ольги Фреймут

Журналистка решила подобрать для себя спокойный и лаконичный образ, представ перед камерой без макияжа, прически и аксессуаров.

В фотостудии Фреймут позировала в простом образе, который состоял из бордовой шелковой рубашки и базовых синих джинсов. Блондинка расстегнула передние пуговицы и добавила образу определенной расслабленности, а джинсы дополнила черным поясом.

Бордовую рубашку Ольга Фреймут выбрала от известного бренда The Row, который основали известные американские сестры-близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Я давно не фотографировалась, а потом доверилась Марьяне. И она увидела то, о чем я уже и забыла,

– написала Фреймут о фотографе Марьяне Шафро.

Напомним, что Ольга Фреймут живет с двумя маленькими детьми в Лондоне. С мужем они находятся на расстоянии, поскольку Владимир Локотко сейчас в Киеве.

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