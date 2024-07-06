Елена Лавренюк поразила образом на модном событии Vogue: роскошный кадр

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк любит стильно одеваться. На светском событии знаменитость продемонстрировала роскошный аутфит.

На камерном мероприятии Vogue Talks в Киеве собрались известные женщины, которые обсуждали темы, которые беспокоят многих – стресс, отношения с собой, принятие собственного возраста, интимное здоровье и внешнюю красоту.

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Звездный врач Людмила Шупенюк рассказывала об интимном здоровье, а дизайнеры Лилия Пустовит и Екатерина Сильченко говорили о принятии себя, взрослении и важности ментального покоя.

На событие знаменитые женщины собрались в красивых аутфитах. Интересный образ продемонстрировала на себе известная актриса Елена Лавренюк.

Стильный look Елены Лавренюк

Актриса надела эксклюзивный топ на тонких бретельках сиреневого оттенка, главной фишкой которого была объемная цветочная аппликация. На низ Елена Лавренюк надела голубые удлиненные джинсы, которые спали до пола с трендовым необработанным краем подола.

Образ знаменитости дополнили лаконичные черные босоножки с бантиками, соломенная сумка и тонкий черный чокер на шее. Актриса распустила волосы и нанесла легкий макияж на лицо.



Красивый образ Елены Лавренюк / Фото Vogue

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