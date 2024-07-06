На камерному заході Vogue Talks у Києві зібралися відомі жінки, які обговорювали теми, які турбують багатьох – стрес, стосунки із собою, прийняття власного віку, інтимне здоров'я і зовнішню красу.

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Зіркова лікарка Людмила Шупенюк розповідала про інтимне здоров’я, а дизайнерки Лілія Пустовіт та Катерина Сільченко говорили про прийняття себе, дорослішання та важливість ментального спокою.

На подію знамениті жінки зібралися в красих аутфітах. Цікавий образ продемонструвала на собі відома акторка Олена Лавренюк.

Стильний look Олени Лавренюк

Акторка одягнула ексклюзивний топ на тонких бретельках бузкового відтінку, головною фішкою якого була об’ємна квіткова аплікація. На низ Олена Лавренюк одягнула блакитні подовжені джинси, які спали аж до підлоги з трендовим необробленим краєм подолу.

Образ знаменитості доповнили лаконічні чорні босоніжки з бантиками, солом’яна сумка й тонкий чорний чокер на шиї. Актриса розпустила волосся та нанесла легкий макіяж на обличчя.



Красивий образ Олени Лавренюк / Фото Vogue

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