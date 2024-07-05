Вже ні для кого не секрет, що шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека розпався, тож виконавиця останнім часом на будь-яких світських подіях чи відпочинку з’являється наодинці.

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Без чоловіка зірка провела одне з найулюбленіших свят американців – День незалежності. Однак акторка ще досі носить каблучку на руці від Бена Аффлека.

Образ Дженніфер Лопес

Свято виконавиця провела в Гемптоні. Там вона влаштувала для себе фотосесію на тлі рослин: поля з лавандою та кущових троянд. Для такого заміського відпочинку Дженніфер Лопес одягнула сорочку на короткий рукав у вертикальні смужки синього та кремового кольору.

На низ співачка приміряла бежеві широкі штани та доповнила розслаблений look коричневими в’єтнамками та солом’яним капелюхом. Волосся знаменитість зачесала в пучок та, як завжди, одягнула свої улюблені сережки-кільця.

Що відомо про розлучення Джей Ло та Бена Аффлека

Інсайдер повідомив, що шлюб Лопес та Аффлека закінчився ще в березні цього року. Вони навіть виставили на дім спільне помешкання.

Експодружжя залишилося в нормальних стосунках. Ймовірною причиною проблем став надмірний контроль з боку Дженніфер над чоловіком.