Модница на своем примере показала, какой костюм стоит брать с собой на отдых. Изабель Гулар обожает классику в образах, спортивные элементы и кэжуал.

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Бразильянка является вдохновением для 4-миллионной аудитории, поэтому показала, как красиво и стильно одеться на пляж. Она учит не только выбирать трендовые вещи, но и демонстрирует с какими цветами и элементами гардероба их сочетать.

Летний образ Изабель Гулар

Аутфит модели идеально подойдет для летнего отдыха. Изабель примерила на себе льняные свободные шорты белого цвета и рубашку оверсайз с короткими рукавами. Такой костюм является мастхэвом для летнего отдыха. Благодаря воздухопроницаемости льна в нем не будет жарко.

Под низом бразильянка показала интересный купальник, который не так часто можно встретить на моделях. Она надела джинсовый бра и трусы. Такое изделие выглядит интересно, необычно и очень красиво.

К купальнику Изабель Гулар подобрала джинсовую панаму от бренда Jacquemus. Красавица знает, что особую изюминку образам придают аксессуары, поэтому дополнила аутфит несколькими золотыми кольцами, браслетами и цепочками на шее. Свой летний пляжный выход звезда подчеркнула коричневыми солнцезащитными очками.

Советуем выбирать похожий костюм не только для пляжного отдыха, но и для городских прогулок. Он удачно сочетается с сандалиями, кроссовками или вьетнамками и подойдет под любой головной убор – от панамы до бейсболки или платка.