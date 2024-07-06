Жена актера Джейсона Стэтхэма умеет эффектно выглядеть не только на красных дорожках, но и на любых светских событиях. Британка приехала в Италию на показ коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana и представила второй увлекательный аутфит.

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Знаменитость опубликовала в своем инстаграме роскошный look белого цвета, который дополнила эффектными украшениями.

Безупречный образ Рози Хантингтон-Уайтли

Рози надела белоснежное платье длины макси на тонких бретельках, которое удачно подчеркнуло ее фигуру песочные часы. К платью модель подобрала объемную и длинную накидку из жатой ткани, которая довершила аутфит и сделала его более изысканным и элегантным.

Красавица собрала передние пряди волос и заколола крабиком, а среди украшений надела большие серьги кресты с жемчугом. Образ для Рози составляла стилист Дани Мишель, которая одевает Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Выбирайте белое платье на особые события, потому что оно всегда выглядит изысканно. Белый цвет всегда ассоциируется с чистотой, поэтому делает белое платье визуально привлекательным и элегантным. А еще белый цвет является классическим и всегда в моде. Он подходит для любых событий, от свадеб до официальных мероприятий.