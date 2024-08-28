Екатерина Кузнецова часто делится в своем инстаграме фотографиями из повседневной жизни, показывает фото со съемок и даже демонстрирует кадры с фотосессий. Недавно блондинка сделала несколько кадров в стильном наряде и показала их своей аудитории.

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Новый образ Екатерины Кузнецовой

Актриса сделала фото в студии на красном фоне. Для себя она подобрала черное мини-платье на длинный рукав, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ Екатерина дополнила красивыми винтажными сапогами казаками черного цвета с красным сердцем и белыми вставками с обеих сторон.

Аутфит знаменитости дополнили многоярусные жемчужные кораллы, массивные серьги, кольца и серьги. Все аксессуары Екатерина приобрела от бренда SILVER TOUCH. Также она решила добавить изюминки аутфиту и надела сверху черную шляпу Кузнецова распустила волосы и сделала прородный макияж, который подчеркнул ее красоту.

Образ актрисы можно достаточно легко повторить, особенно в осеннюю пору. Для этого вам нужно лишь надеть черное платье любого фасона и совместить с сапогами на каблуках. Это могут быть казаки, замшевые сапоги или кожаные. Сверху надевайте тренч или пальто и дополняйте этот романтический аутфит головным убором – шляпой.