Катерина Кузнєцова часто ділиться у своєму інстаграмі світлинами з повсякденного життя, показує фото зі зйомок та навіть демонструє кадри з фотосесій. Нещодавно білявка зробила кілька кадрів у стильному вбранні та показала їх своїй аудиторії.

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Новий образ Катерини Кузнєцової

Акторка зробила фото у студії на червоному тлі. Для себе вона підібрала чорне мініплаття на довгий рукав, яке вдало підкреслило її струнку фігуру. Свій образ Катерина доповнила красивими вінтажними чоботами козаками чорного кольору з червоним серцем та білими вставками з обох боків.

Аутфіт знаменитості доповнили багатоярусні коралі з перлин, масивні сережки, перстні та сережки. Всі аксесуари Катерина придбала від бренду SILVER TOUCH. Також вона вирішила додати родзинки аутфіту та одягнула зверху чорний капелюх Кузнєцова розпустила волосся та зробила прородний макіяж, який підкреслив її красу.

Образ акторки можна досить легко повторити, особливо в осінню пору. Для цього вам потрібно лише одягнути чорне плаття будь-якого фасону та поєднати з чоботами на підборах. Це можуть бути козаки, замшеві чоботи чи шкіряні. Зверху одягайте тренч або пальто й доповнюйте цей романтичний аутфіт головним убором – капелюхом.