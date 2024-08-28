Анджелина Джоли прилетела в Венецию, поскольку именно на этом фестивале пройдет пройдет премьера байопика о певице Марии Каллас с актрисой в главной роли.

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Анджелина Джоли в Венеции

Суперзвезда прилетела на 81-й Венецианский международный кинофестиваль в эффектном наряде, который она так любит. Анджелина надела белый топ и черные брючные кюлоты. Верх звезда дополнила бежевым тренчем с короткими рукавами от бренда Christian Dior.

Несмотря на то, что август еще довольно жаркий, особенно в Италии, актриса решила уже продемонстрировать осенний look, поэтому дополнила тренчкот черными сапогами с острым носком на каблуках.

Знаменитость распустила белокурые волосы, выпрямила и довершила образ черными солнцезащитными очками.



Роскошный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Пока актриса продемонстрировала повседневный образ, впрочем следует ждать ее безупречного выхода на красной дорожке. Анджелина умеет поражать своими выходами, поэтому поклонники уже в ожидании, что выберет для себя актриса на красную дорожку.

Что интересно, последний раз на этом кинофестивале Анджелина Джоли была еще в 2007 году, посетив со своим тогдашним мужем Брэдом Питтом премьеру фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".