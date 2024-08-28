Во время своей поездки в Ужгород жена президента осмотрела Центр жизнестойкости, молодежный центр Youth Hub и приняла участие в презентации регионального плана программы "Ты как?".

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Вместе со своей стилисткой Натальей Каменской первая леди создала, как всегда, элегантный и красивый образ, который только подчеркивал ее красоту.

Образ Елены Зеленской в Ужгороде

Первая леди появилась в красивом синем костюме, состоящий из удлиненного жакета и брюк палаццо. Под низ Елена Зеленская надела базовую белую футболку, а в тон к ней подобрала белые туфли-лодочки.

Жена президента часто появляется с распущенными волосами, впрочем на этот раз решила продемонстрировать другую прическу, поэтому стилисты заплели ей колосок. Елена Зеленская не одевается в люксовые и премиальные бренды мировых марок, поэтому чаще всего выбирает все наряды для своих выходов от украинских брендов. Очевидно, костюм первая леди выбрала от одного из отечественных дизайнеров или дизайнеров.

Свой элегантный образ Зеленская дополнила нежным, нюдовым макияжем и довершила заметными серебристыми серьгами.



Елена Зеленская в синем костюме / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в красивом образе / Фото из инстаграма первой леди

Первая леди обожает костюмы, поэтому появляется именно в них чаще всего. Ее редко можно заметить в платьях, поэтому свой стиль она выражает именно благодаря брючным костюмам, которые дополняет брошками, интересными рубашками, лонгсливами или различной обувью.