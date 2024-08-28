Під час своєї поїздки до Ужгорода дружина президента оглянула Центр життєстійкості, молодіжний центр Youth Hub і взяла участь у презентації регіонального плану програми "Ти як?".

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Разом зі своєю стилісткою Наталі Каменською перша леді створила, як завжди, елегантний та красивий образ, який лише підкреслював її красу.

Образ Олени Зеленської в Ужгороді

Перша леді з’явилася в красивому синьому костюмі, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо. Під низ Олена Зеленська одягнула базову білу футболку, а в тон до неї підібрала білі туфлі-човники.

Дружина президента часто з’являється з розпущеним волоссям, втім цього разу вирішила продемонструвати іншу зачіску, тож стилісти заплели їй колосок. Олена Зеленська не одягається в люксові й преміальні бренди світових марок, тому найчастіше обирає все вбрання для своїх виходів від українських брендів. Очевидно, костюм перша леді обрала від одного з вітчизняних дизайнерів чи дизайнерок.

Свій елегантний образ Зеленська доповнила ніжним, нюдовим макіяжем та довершила помітними сріблястими сережками.



Олена Зеленська в синьому костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в красивому образі / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді обожнює костюми, тож з’являється саме в них найчастіше. Її рідко можна помітити в сукнях, тож свій стиль вона виражає саме завдяки штанним костюмам, які доповнює брошками, цікавими сорочками, лонгслівами чи різним взуттям.