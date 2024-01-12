Звезда фильмов "Красавица" и "Бегкая невеста" надела вещи от самых известных брендов и счастливой позировала перед камерой фотографа. В свои 56 лет Джулия смотрится просто невероятно. В интервью она рассказала, что своим молодым видом обязана мужчине, генетике и гедонизму.

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"Это все из-за хороших генов и жизни, они доставляет мне удовольствие. Я верю в любовь, верю в то, что мой муж меня любит. Он заботиться обо мне так, что я испытываю глубокое счастье", – отметила Джулия Робертс.

Актриса уже 22 года замужем за оператором Даниэлом Модером, с которым воспитывает троих детей.

Фотосессия Джулии Робертс

Стилисты подобрали для киноактрисы наряды от Valentino, Stella McCartney, Gucci и других брендов и дополнили их ювелирными украшениями. Также Джулия позировала в невероятно красивой укладке с кудрями, а визажисты нанесли эффектный макияж, только подчеркивавший ее красоту.

Съемки происходили в особняке со стильным интерьером. Робертс позировала на диване, в ванной комнате, на кровати и полу.

Знаменитость перед камерой фотографа предстала в черном базовом костюме, кожаном тренче, длинном красном платье из трикотажа с глубоким разрезом на ноге, в бархатном костюме и красном лакированном жакете.



Роскошная фотосъемка Джулии Робертс / Фото с Vogue British



Роскошная фотосъемка Джулии Робертс / Фото с Vogue British



Роскошная фотосъемка Джулии Робертс / Фото с Vogue British



Роскошная фотосъемка Джулии Робертс / Фото с Vogue British



Роскошная фотосъемка Джулии Робертс / Фото с Vogue British