Зірка фільмів "Красуня" та "Наречена-втікачка" одягнула речі від найвідоміших брендів та щасливою позувала перед камерою фотографа. У свої 56 років Джулія виглядає просто неймовірно. В інтерв’ю вона розповіла, що своєму молодому вигляду завдячує чоловікові, генетиці та гедонізму.

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"Це все через хороші гени та життя, як приносить мені задоволення. Я вірю в любов, вірю в те, що мій чоловік мене любить. Він турбується про мене так, що я відчуваю глибоке щастя", – зазначила Джулія Робертс.

Акторка вже 22 роки заміжня з оператором Даніелом Модером, з яким виховує трьох дітей.

Фотосесія Джулії Робертс

Стилісти підібрали для кіноакторки вбрання від Valentino, Stella McCartney, Gucci та інших брендів та доповнили їх ювелірними прикрасами. Також Джулія позувала в неймовірно красивій укладці з кучерями, а візажисти нанесли ефектний макіяж, який лише підкреслював її вроду.

Зйомки відбувалися в особняку зі стильним інтер’єром. Робертс позувала на дивані, у ванній кімнаті, на ліжку та на підлозі.

Знаменитість перед камерою фотографа постала в чорному базовому костюмі, шкіряному тренчі, довгій червоній сукні з трикотажу з глибоким розрізом на нозі, в оксамитовому костюмі та червоному лакованому жакеті.



Розкішна фотозйомка Джулії Робертс / Фото з Vogue British



Розкішна фотозйомка Джулії Робертс / Фото з Vogue British



Розкішна фотозйомка Джулії Робертс / Фото з Vogue British



Розкішна фотозйомка Джулії Робертс / Фото з Vogue British



Розкішна фотозйомка Джулії Робертс / Фото з Vogue British