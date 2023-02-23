Еще год назад Джулия Фокс была неузнаваема и ассоциировалась только с тем, что она девушка Канье Веста, пишет 24 канал. Ее актерская карьера не принесла такой славы, как кратковременный роман с бывшим мужем Ким Кардашян.

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На Неделе моды в Милане Джулия и Канье штурмовали модные показы своими поразительными выходами, а теперь знаменитость стала настоящей светской львицей, которая появляется на всех возможных модных мероприятиях, дефилирует по подиуму и снимается для глянцев.

Джулия известна своими экстравагантными выходами, собирающими вокруг ее персоны немалое внимание. Любовь к нарядам ей привил Канье Вест, который еще на начальной стадии отношений привез в ее гостиничный номер огромное количество нарядов, которые Фокс одевала во время совместных выходов.

Из Джулии Фокс таки не получилось сделать икону стиля, поскольку актриса предпочла наряд, наиболее подходящий ее личному стилю. Выходы инфлюэнсерши часто подвергаются критике, однако о ней постоянно говорят, а стритстайл-фотографы стараются не пропустить ее выходов.

Образ Джулии Фокс с сыном

Джулия Фокс прилетела в Италию на Неделю моды. Она посетила показ коллекции бренда Diesel вместе со своим 2-летним сыном Валентино.

33-летняя инфлюэнсерша надела вещи из коллекции бренда Diesel. Как всегда, она решила обнажить свое тело и примерила горчичное бра и кожаную куртку из денима такого же цвета. На низ она надела синие длинные джинсы на низкой посадке.

Малыш Джулии Фокс был одет в белую футболку от Diesel, жилет и джинсовый серый костюм. Его стильный образ актриса дополнила черными сапогами казаками. В кармане Валентино держал бутылку с водой с голубо-желтой крышечкой.



Джулия Фокс на модном показе с сыном / Фото с Instagram



Джулия Фокс на модном показе с сыном / Фото с Instagram