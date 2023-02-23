Ще рік тому Джулія Фокс була невпізнаваною та асоціювалася лише з тим, що вона дівчина Каньє Веста, пише 24 канал. Її акторська кар’єра не принесла такої слави, як корокочасний роман з колишнім чоловіком Кім Кардашян.

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На Тижні моди в Мілані Джулія та Каньє штурмували модні покази своїми вражаючими виходами, а тепер знаменитість стала справжньою світською левицею, яка з’являється на всіх можливих модних заходах, дефілює по подіумі та знімається для глянців.

Джулія відома своїми екстравагантними виходами, які збирають навколо її персони чималу увагу. Любов до вбрання їй прищепив Каньє Вест, який ще на початковій стадії стосунків привіз у її готельний номер величезну кількість вбрання, яке Фокс одягала під час спільних виходів.

Із Джулії Фокс таки не вийшло зробити ікону стилю, оскільки акторка віддала перевагу вбранню, яке найбільше підходить її особистому стилю. Виходи інфлюенсерки часто піддаються критиці, однак про неї постійно говорять, а стрітстайл-фотографи намагаються не пропустити її виходів.

Образ Джулії Фокс із сином

Джулія Фокс прилетіла в Італію на Тиждень моди. Вона відвідала показ колекції бренду Diesel разом із своїм 2-річним сином Валентино.

33-річна інфлюенсерка одягнула речі із колекції бренду Diesel. Як завжди, вона вирішила оголити своє тіло, тож приміряла гірчичне бра та шкіряну куртку з деніму такого ж кольору. На низ вона одягнула сині довгі джинси на низькій посадці.

Малюк Джулії Фокс був одягнений у білу футболку від Diesel, жилетку та джинсовий сірий костюм. Його стильний образ акторка доповнила чорними чоботами козаками. У кишені Валентино тримав пляшку з водою з блакитно-жовтою кришечкою.



Джулія Фокс на модному показі із сином / Фото з Instagram



Джулія Фокс на модному показі із сином / Фото з Instagram