Кристаллы и стразы как один из ключевых символов нулевых эстетики в новом сезоне появится в нашем гардеробе.

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Дизайнер Стелла Маккартни представила классические черные брюки с вырезами и инкрустированными кристаллами. Модель Белла Хадид вышла на подиум в стильном образе, дополнив штаны жилеткой и клатчем.



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle

Стразы и кристаллы в новом сезоне также находятся и на джинсах. В своих коллекциях дизайнеры украсили джинсы цветными камнями, блестками и даже камнями.

Еще в 2021 году инкрустированный деним кристаллами предложила Миучча Прада в коллекции для Miu Miu. Найти джинсы с украшениями вы можете в новых коллекциях или на сейлах. В конце концов вы самостоятельно можете попробовать себя в роли дизайнера и украсить джинсами кристаллами и стразами.



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle

Чтобы стильно смотреться, дополняйте джинсы денимовым верхом. Такой total look считается особенно популярным в нынешнем сезоне. Рубашка может быть без украшений, а вот куртку можете такими же кристаллами, как и джинсы.

По примеру модели, одевайте для эффектного выхода корсет и в тон к нему босоножки или туфли на каблуке.



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle



Микротренд весны – джинсы со стразами и камешками / Фото с Elle