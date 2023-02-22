Кристали і стрази як один із ключових символів естетики нульових в новому сезоні з’явиться у нашому гардеробі.

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Дизайнерка Стелла Маккартні представила класичні чорні штани з вирізами та інкрустованими кристалами. Модель Белла Хадід вийшла на подіум у стильному образі, доповнивши штани жилеткою і клатчем.



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle

Стрази і кристали в новому сезоні також присутні і на джинсах. У своїх колекціях дизайнери прикрасили джинси кольоровим камінням, лелітками і навіть камінням.

Ще в 2021 році інкрустувати денім кристалами запропонувала Міучча Прада в колекції для Miu Miu. Знайти джинси з прикрасами ви можете в нових колекціях або на сейлах. Зрештою, ви самостійно можете спробувати себе у ролі дизайнера та прикрасити джинсами кристалами і стразами.



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle

Щоб стильно виглядати, доповнюйте джинси денімовим верхом. Такий total look вважається особливо популярним в цьому сезоні. Сорочка може бути без прикрас, а от куртку можете такими ж кристалами, як і джинси.

За прикладом моделі, одягайте для ефектного виходу корсет та в тон до нього босоніжки чи туфлі на підборах.



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle



Мікротренд весни – джинси зі стразами і камінцями / Фото з Elle