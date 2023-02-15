Невестам следует обращать внимание больше всего на то, что соответствует их стилю.

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"Выбор свадебного платья – это уникальный опыт для каждой невесты, и для меня вневременной образ – тот, который заставляет вас чувствовать себя невероятно и быть лучшей версией себя, независимо от того, это бальное платье, простое шелковая модель или брючный костюм", – рассказала свадебная дизайнер Кейт Галфпенни.

Если вы хотите выбрать на свою свадьбу что-нибудь классическое, то существуют культовые вещи, которые независимо от времени остаются актуальными.

Туфли на каблуке Manolo Blahnik, платья Vera Wang и шелковые халаты La Perla остаются сейчас такими же стильными, как и 10 лет назад, поэтому их можно назвать современной классикой.

Платье Vera Wang

Дизайнер Вера Вонг заслужила звание королевы свадебной моды. Ее свадебные платья имеют смелый крой, комбинацию классических деталей и современный тренд. Эффектное платье на свою свадьбу выбрала Ариана Гранде, примерив обжатое платье из шелкового шармеза с завышенной талией и скульптурным выкатом.

Свадебные вещи, не выходящие из моды
Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Туфли Manolo Blahnik

Туфли Manolo Blahnik – культовая обувь, которая идеально подойдет к свадебному платью. Обувь Manolo Blahnik Hangisi в ценных оттенках с квадратной пряжкой из кристаллов остается лучшим выбором невест, которые хотят обратить на себя внимание. Это, кстати, любимая обувь Кэрри Брэдшоу.

Свадебные вещи, не выходящие из моды
Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Шелковый халат La Perla

Невесты уже многие годы выбирают шелковые халаты La Perla. Бренд имеет в своей коллекции множество цветов и фасонов – от коротких моделей до длинных халатов.

Свадебные вещи, не выходящие из моды
Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue