Невестам следует обращать внимание больше всего на то, что соответствует их стилю.

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"Выбор свадебного платья – это уникальный опыт для каждой невесты, и для меня вневременной образ – тот, который заставляет вас чувствовать себя невероятно и быть лучшей версией себя, независимо от того, это бальное платье, простое шелковая модель или брючный костюм", – рассказала свадебная дизайнер Кейт Галфпенни.

Если вы хотите выбрать на свою свадьбу что-нибудь классическое, то существуют культовые вещи, которые независимо от времени остаются актуальными.

Туфли на каблуке Manolo Blahnik, платья Vera Wang и шелковые халаты La Perla остаются сейчас такими же стильными, как и 10 лет назад, поэтому их можно назвать современной классикой.

Платье Vera Wang

Дизайнер Вера Вонг заслужила звание королевы свадебной моды. Ее свадебные платья имеют смелый крой, комбинацию классических деталей и современный тренд. Эффектное платье на свою свадьбу выбрала Ариана Гранде, примерив обжатое платье из шелкового шармеза с завышенной талией и скульптурным выкатом.



Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Туфли Manolo Blahnik

Туфли Manolo Blahnik – культовая обувь, которая идеально подойдет к свадебному платью. Обувь Manolo Blahnik Hangisi в ценных оттенках с квадратной пряжкой из кристаллов остается лучшим выбором невест, которые хотят обратить на себя внимание. Это, кстати, любимая обувь Кэрри Брэдшоу.



Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue

Шелковый халат La Perla

Невесты уже многие годы выбирают шелковые халаты La Perla. Бренд имеет в своей коллекции множество цветов и фасонов – от коротких моделей до длинных халатов.



Свадебные вещи, не выходящие из моды / Фото из Vogue