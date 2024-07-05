Дженнифер Лопес очаровала простым образом во вьетнамках и шляпе: красивые фото

Известная певица Дженнифер Лопес попадает под прицелы папарацци в красивых платьях или блузах, которые сочетает обувью на каблуках. На этот раз знаменитость надела сдержанный и лаконичный наряд, в котором отпраздновала День независимости США.

Уже ни для кого не секрет, что брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека распался, поэтому исполнительница в последнее время на любых светских событиях или отдыхе появляется одна.

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Без мужа звезда провела один из самых любимых праздников американцев – День независимости. Однако актриса до сих пор носит кольцо на руке от Бена Аффлека.

Образ Дженнифер Лопес

Праздник исполнительница провела в Хэмптоне. Там она устроила для себя фотосессию на фоне растений: поля с лавандой и кустовых роз. Для такого загородного отдыха Дженнифер Лопес надела рубашку на короткий рукав в вертикальные полоски синего и кремового цвета.

На низ певица примерила бежевые широкие брюки и дополнила расслабленный look коричневыми вьетнамками и соломенной шляпой. Волосы знаменитость зачесала в пучок и, как всегда, надела свои любимые серьги-кольца.

Что известно о разводе Джей Ло и Бена Аффлека

Инсайдер сообщил, что брак Лопес и Аффлека закончился еще в марте этого года. Они даже выставили на дом совместное жилье.

Экс-супруги остались в нормальных отношениях. Вероятной причиной проблем стал чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над мужем.