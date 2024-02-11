Дженнифер Лопес в ОАЭ: невероятный выход в помпезном платье и длинном пальто

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снова очаровала поклонников стильным образом. Знаменитость прилетела на выступление в Дубаи и предстала в довольно неожиданном аутфите.

Дженнифер Лопес стала приглашенной звездой на открытие курортного отеля One&Only One Za'abeel. 54-летняя знаменитость поразила сенсационным появлением в роскошном наряде.

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Образ Дженнифер Лопес

Знаменитость появилась в ресторане Aelia в эффектном черном платье-бюстье с помпезной юбкой. Платье не только подчеркивало ее талию, но и декольте. Сверху Джей Ло надела объемное пальто с широкими рукавами, которое служило ей некой накидкой к платью.

Образ звезды дополнили белые перчатки и черные туфли на массивной платформе и каблуках. Певица зачесала волосы в хвост и довершила образ серьгами с изумрудами и бриллиантами. Визажисты нанесли тени на веки в фиолетовых тонах, а губы нарисовали ее любимой коричневой помадой.

Безупречный образ знаменитости довершил клатч в виде цилиндра. Именно такой вариант сумки считается популярным в 2024 году.

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