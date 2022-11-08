В издании Джей Ло рассказала о воссоединении с давним любимым Беном Аффлеком. Исполнительница отметила, что актер первым вышел к ней на связь, после того как узнал, что она разорвала отношения с Алексом Родригесом.

Читайте также Снайперша Евгения Эмеральд снялась в роскошной фотосессии для глянца Elle: волшебные кадры

Знаменитость также добавила, что Бен Аффлек для нее всегда был очень особым человеком, так что когда они стали теснее общаться, их связь только усилилась.

53-летняя звезда также добавила, что взяла фамилию мужчины и очень гордится этим. Она отметила, что хоть все привыкли к ней как к Дженнифер Лопес, но сейчас она миссис Аффлек, поскольку она стала женой своего любимого.

На обкадинке глянца Дженнифер позировала в ярком красном платье с массивной розой на груди от бренда Valentino. За фотографии отвечала известная фотография Энни Лейбовиц, которая недавно фотографировала для Vogue первую леди Украины Елену Зеленскую.

Энни решила сфотографировать главную героиню номера в зелени, висящей на ветке дерева. Впрочем, пользователи здесь заметили нереалистичность, поэтому удивлены фотошопом и отметили, что портретное фото подходило бы гораздо больше на обложку глянца.



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue

Для фотосессии Дженнифер Лопес примеряла объемное персиковое платье от Gucci, в юбке и бра от Dior, в кожаной куртке, юбке и корсете от Marc Jacobs. Она примеряла жакет, юбку и рубашку от Saint Laurent. Также знаменитость примерила белоснежное платье в белье от Maison Margiela и черное кутюрное платье от Balenciaga.



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue



Дженнифер Лопес снялась для глянца Vogue