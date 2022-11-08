У виданні Джей Ло розповіла про возз’єднання з давнім коханим Беном Аффлеком. Виконавиця зазначила, що актор перший вийшов до неї на зв’язок, після того, як дізнався, що вона розірвала стосунки з Алексом Родрігесом.

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Знаменитість також додала, що Бен Аффлек для неї завжди був дуже особливою людиною, тож коли вони почали тісніше спілкуватися, їхній зв’язок лише посилився.

53-річна зірка також додала, що взяла прізвище чоловіка та дуже пишається цим. Вона зазначила, що хоч всі й звикли до неї як до Дженніфер Лопес, та зараз вона місіс Аффлек, оскільки вона стала дружиною свого коханого.

На обкадинці глянцю Дженніфер позувала у яскравій червоній сукні з масивною трояндою на грудях від бренду Valentino. За світлини відповідала відома фотографиня Енні Лейбовіц, яка нещодавно фотографувала для Vogue першу леді України Олену Зеленську.

Енні вирішила сфотографувати головну героїню номера у зелені, висячою на гілці дерева. Втім користувачі тут помітили нереалістичність, тож здивовані фотошопом та зазначили, що портретне фото личило б набагато більше на обкладинку глянцю.



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue

Для фотосесії Дженніфер Лопес приміряла об’ємне персикове плаття від Gucci, у спідниці та бра від Dior, у шкіряній куртці, спідниці та корсеті від Marc Jacobs. Вона також приміряла жакет, спідницю та сорочку від Saint Laurent. Також знаменитість приміряла білосніжну сукню в білизняному стилі від Maison Margiela та чорне кутюрне плаття від Balenciaga.



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue



Дженніфер Лопес знялася для глянцю Vogue