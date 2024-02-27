С сумкой за 80 тысяч долларов: Дженнифер Лопес в винтажной шубе показала невероятный образ

Певица и актриса Дженнифер Лопес активно демонстрирует в инстаграме свои образы. 54-летняя знаменитость каждый раз примеряет интересный наряд, поэтому на этот раз показала новый безупречный ауфит.

С Дженнифер Лопес работает большая команда профессионалов, которые собирают ее на каждый выход. Певица имеет стилистов, визажистов, мастеров по прическам и фотографа. Вместе они всегда создают для Джей Ло роскошные образы.

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Латиноамериканская певица своими выходами демонстрирует, что безупречный вид можно иметь в любом возрасте. Важно лишь грамотно подбирать наряды. На сцене исполнительница всегда выглядит роскошно, но и для светских событий или личных встреч подбирает стильный и интересный наряд.

Образ Дженнифер Лопес

В своем инстаграме, за которым следит более 250 миллионов поклонников со всего мира, Дженнифер опубликовала новые кадры в безупречных вещах.

Певица надела коричневый топ из кожи с большим вырезом в зоне декольте и соединила его с карамельной юбкой на высокой посадке. Певица добавила к образу черные капроновые колготки и коричневые туфли с удлиненным квадратным носком.

Добавить особого шика своему аутфиту Джей Ло решила благодаря верхней одежде. Знаменитость надела длинную коричневую шубу, которая в этом сезоне очень популярна. Многие мировые звезды и инфлюенсеры использовали зимой в своих выходах винтажные шубы в стиле 80-х годов.



Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы

Дженнифер следит за модой, поэтому знает, что в весеннем сезоне в моде будут массивные серьги, поэтому дополнила ими свой аутфит, а на шею надела колье с бриллиантами.

Исполнительница обожает сумки Hermes и довершила свой look коричневой сумкой из крокодиловой кожи Birkin 35 Bag, которая стоит 81 тысячу долларов.