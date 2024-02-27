З Дженніфер Лопес працює велика команда професіоналів, які збирають її на кожен вихід. Співачка має стилістів, візажистів, майстрів по зачісках та фотографа. Разом вони завжди створюють для Джей Ло розкішні образи.

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Латиноамериканська співачка своїми виходами демонструє, що бездоганний вигляд можна мати у будь-якому віці. Важливо лише грамотно підбирати вбрання. На сцені виконавиця завжди виглядає розкішно, але й для світських подій чи особистих зустрічей підбирає стильне та цікаве вбрання.

Образ Дженніфер Лопес

У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 250 мільйонів прихильників зі всього світу, Дженніфер опублікувала нові кадри у бездоганних речах.

Співачка одягнула коричневий топ зі шкіри з чималим вирізом в зоні декольте та поєднала його з карамельною спідницею на високій посадці. Співачка додала до образу чорні капронові колготки та коричневі туфлі з подовженим квадратним носком.

Додати особливого шику своєму аутфіту Джей Ло вирішила завдяки верхньому одягу. Знаменитість одягнула довгу коричневу шубу, яка цього сезону є дуже популярною. Чимало світових зірок та інфлюенсерів використовували взимку у своїх виходах вінтажні шуби в стилі 80-х років.



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки

Дженніфер слідкує за модою, тож знає, що у весняному сезоні в моді будуть масивні сережки, тож доповнила ними свій аутфіт, а на шию одягнула кольє з діамантами.

Виконавиця обожнює сумки Hermes, тому довершила свій look коричневою сумкою з крокодилячої шкіри Birkin 35 Bag, яка коштує 81 тисячу доларів.