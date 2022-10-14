Звездные супруги поразили гостей появлением в эффектных аутфитах. Это впервые Дженнифер и Бен совершили светский выход после своей свадьбы.

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На новую коллекцию бренда Ralph Lauren весна-лето 2023 в Лос-Анджелесе супруги пришли посмотреть в роскошных аутфитах.

Дженнифер Лопес надела непревзойденное черное платье на длинный рукав с роскошным декольте, подчеркивающим ее пышные формы. Платье в тонкую полоску дополняло глубокий разрез на ноге. Знаменитость довершила свой образ черными замшевыми туфлями-челноками на каблуке и эффектной шляпой.

Звезда вложила волосы в локоны и подобрала к светскому выходу драгоценные золотые минималистичные украшения. Визажисты сделали для Дженнифер роскошный макияж с акцентом на черные веки и коричневые губы.

Бен Аффлек тоже примерил на себе черный аутфит. Он надел рубашку и галстук, твидовый пиджак, брюки и туфли одного цвета.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совершили первый выход после свадьбы / Фото с Vogue



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек совершили первый выход после свадьбы / Фото с Vogue

Влюбленные супруги были почетными гостями на показе бренда, поскольку для своей свадьбы Дженнифер выбрала целых три роскошных платья от дизайнера Ральфа Лорена . Кроме того, Бен Аффлек также надел на свадьбу костюм от Ralph Lauren Couture, состоящий из черных брюк и белого жакета. Все их пятеро детей также носили белые образы от Ralph Lauren Couture.