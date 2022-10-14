Зіркове подружжя вразило гостей появою в ефектних аутфітах. Це вперше Дженніфер та Бен здійснили світський вихід після свого весілля.

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На нову колекцію бренду Ralph Lauren весна-літо 2023 у Лос-Анджелесі подружжя прийшло подивитися у розкішних аутфітах.

Дженніфер Лопес одягнула неперевершену чорну сукню на довгий рукав з розкішним декольте, яке підкреслювало її пишні форми. Плаття в тонку смужку доповнював глибокий розріз на нозі. Знаменитість довершила свій образ чорними замшевими туфлями-човниками на підборах та ефектним капелюхом.

Зірка вклала волосся у локони та підібрала до світського виходу коштовні мінімалістичні прикраси із золота. Візажисти зробили для Дженніфер розкішний макіяж з акцентом на чорні повіки та коричневі губи.

Бен Аффлек також приміряв на собі чорний аутфіт. Він одягнув сорочку та галстук, твідовий піджак, штани та туфлі одного кольору.



Дженніфер Лопес та Бен Аффлек здійснили перший вихід після весілля / Фото з Vogue



Дженніфер Лопес та Бен Аффлек здійснили перший вихід після весілля / Фото з Vogue

Закохане подружжя були почесними гостями на показі бренду, оскільки для свого весілля Дженніфер обрала аж три розкішні сукні від дизайнера Ральфа Лорена. Окрім того, Бен Аффлек також одягнув на весілля костюм від від Ralph Lauren Couture, що складався з чорних штанів та білого жакету. Також усі їхні п'ятеро дітей також носили білі образи від Ralph Lauren Couture.