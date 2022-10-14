Візерунок Fair Isle – один із елементів стилю членів королівської родини. Принт став популярним під час правління принца Уельського в 1920-х роках.

Читайте також Як носити білу сорочку восени: найкращі варіанти

Вже не перший рік візерунок, який названий на честь одного із Шотландських островів переосмислюють на трикотажних виробах такі найзнаменитіші бренди як Saint Laurent і Alexander McQueen.

Кожного сезону презентуючи осінньо-зимове вбрання на подіумах можна побачити кілька светрів з візерунком Fair Isle.

Актуальним светр з візерунком Fair Isle роблять зірки стрітстайлу. Вони одягають його як светр-жилетку поверх білої сорочки, поєднують зі штанами палаццо та мідіспідницями. У стилізації вони досить прості, оскільки вся увага в образі спрямовуються саме на них, тож носіть їх з улюбленими джинсами та штанами.

Історія появи светру Fair Isle

Fair Isle – це маленький острів на північ від Шотландії, що входить в архіпелаг Шотландських островів. Саме тут і зародилася традиція в'язати кольорові візерункові светри і джемпери.

Припускають, що жителі острова могли побачити подібні орнаменти на светрах, залишених скандинавами. Повз острова проходили кораблі, тож жителі, ймовірно, вимінювали у моряків одяг в обмін на їжу і воду.

До середини XIX століття в'язані речі вироблені на Фейр-Айлі, отримали популярність за межами острова. Светр з візерунком Fair Isle носив у 1920-х роках принц Едуард, герцог Віндзорський, майбутній король Великобританії Едуард VIII.



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue



Светр з візерунком Fair Isle – тренд осінньо-зимового сезону / Фото з Vogue