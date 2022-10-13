За своєю універсальністю біла сорочка немає рівних, пише 24 канал. Цей елемент гардероба завжди знайде гідне застосування з іншим верхнім чи нижнім одягом. Білу сорочку можна стильно скомбінувати з джинсами, шкіряними штанами, палаццо, спідницею, а зверху одягнути корсет чи жакет.

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Білосніжна сорочка, яка очолює перше місце у всіх списках базового гардероба – безумовний тренд, який ще жодного разу не покидав модного Олімпу.

Зараз на класичну сорочку дивляться зовсім по-іншому. Ця річ вже не є суто дрес-кодом на роботу. Модниці вміло поєднують її з кросівками та джинсами, а також створюють вечірні аутфіти за допомогою бра.

Завдяки сучасним іконам стилю та інфлюенсерам, які щодня придумують бездоганні наряди, з’явилося багато ідей, як і з чим носити білу сорочку.

Серед найпопулярніших варіантів – вільна сорочка оверсайз з блакитними джинсами. Також стильно виглядає поєднання сорочки зі штанами палаццо, але не забувайте про важливий аксесуар – ремінь.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest

Щоб створити багатошаровий образ, одягайте базову футболку, білу сорочку та жакет зверху. Такий look виглядає досить стильно і розслаблено.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest

Щоб створити по-справжньому осінній образ, доповнюйте білу сорочку жилеткою, а щоб додати особливого шику – одягніть зверху бра.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest

Не забувайте про поєднання шкіряної спідниці міді, яка зараз є популярною з чобітьми або черевиками. Виглядає такий образ досить стильно.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest

Інфлюенсерки також покажують ефектні образи з сорочкою, додаючи зверху в’язаний кардиган або светр.



Стильні образи з білою сорочкою / Фото з Pinterest