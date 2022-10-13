Легка недбалість француженок та базовий набір речей роблять їх образи неперевершеними і стильними.

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Восени ми носимо джинси найчастіше та обираємо різноманітні фасони – мішкуваті або скінні, з розрізами чи кльош, чорні чи блакитні. Якщо ви вже спробували багато поєднань з джинсами і вам не вистачає натхнення для стилізації нових аутфітів, радимо придивитися до образів француженок.

6 образів з джинсами на всі випадки життя

Жакет з джинсами

У гардеробі кожної француженки є її ідеальний жакет, який вона із задовленням поєднує з улюбленими джинсами. Жакет якісного матеріалу розміру оверсайз чи приталеного крою зможе доповнити будь-які джинси – чорні чи блакитні.

Біла сорочка та джинси

Поєднання білої сорочки та джинсів – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Біла сорочка має бути в гардеробі кожної дівчини. Вона дає базу для створення класичних образів, а мінімалістичні прикраси та невеличка сумка допоможуть створити цілісний аутфіт.

Светр та джинси

Таке банальне поєднання може зробити кожна з нас, але француженки вміють з цих простих речей зробити надзвичайно стильний образ. Вся справа у правильно підібраних кольорах та фактурах.

Лофери зі шкарпетками та джинси

У цьому випадку увесь акцент падає на низ аутфіту. Світові інфлюенсери вже довели, що поєднання шкарпеток з лоферами виглядає неперевершено, тож француженки вдало підхопили тренд та призвичаюють таку стилізацію у своїх виходах.

Подвоєний денім

Total denim – аутфіт не на кожен день, втім для вихідного дня він підійде ідеально. Комбінація деніму зверху та знизу додає аутфіту зухвалості та особливого шику.

Біла блуза та джинси

Поєднанню білої блузи та джинсів віддавала перевагу ще Джейн Біркін у молодості. Француженки також обожнюють таку стилізацію, яка передавалась їм з покоління в покоління. Рюші та вишивка в парі з джинсами виглядають дуже по-французьки.