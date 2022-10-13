Легка недбалість француженок та базовий набір речей роблять їх образи неперевершеними і стильними.
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Восени ми носимо джинси найчастіше та обираємо різноманітні фасони – мішкуваті або скінні, з розрізами чи кльош, чорні чи блакитні. Якщо ви вже спробували багато поєднань з джинсами і вам не вистачає натхнення для стилізації нових аутфітів, радимо придивитися до образів француженок.
6 образів з джинсами на всі випадки життя
- Жакет з джинсами
У гардеробі кожної француженки є її ідеальний жакет, який вона із задовленням поєднує з улюбленими джинсами. Жакет якісного матеріалу розміру оверсайз чи приталеного крою зможе доповнити будь-які джинси – чорні чи блакитні.
- Біла сорочка та джинси
Поєднання білої сорочки та джинсів – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Біла сорочка має бути в гардеробі кожної дівчини. Вона дає базу для створення класичних образів, а мінімалістичні прикраси та невеличка сумка допоможуть створити цілісний аутфіт.
- Светр та джинси
Таке банальне поєднання може зробити кожна з нас, але француженки вміють з цих простих речей зробити надзвичайно стильний образ. Вся справа у правильно підібраних кольорах та фактурах.
- Лофери зі шкарпетками та джинси
У цьому випадку увесь акцент падає на низ аутфіту. Світові інфлюенсери вже довели, що поєднання шкарпеток з лоферами виглядає неперевершено, тож француженки вдало підхопили тренд та призвичаюють таку стилізацію у своїх виходах.
- Подвоєний денім
Total denim – аутфіт не на кожен день, втім для вихідного дня він підійде ідеально. Комбінація деніму зверху та знизу додає аутфіту зухвалості та особливого шику.
- Біла блуза та джинси
Поєднанню білої блузи та джинсів віддавала перевагу ще Джейн Біркін у молодості. Француженки також обожнюють таку стилізацію, яка передавалась їм з покоління в покоління. Рюші та вишивка в парі з джинсами виглядають дуже по-французьки.