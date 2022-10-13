Восени хочеться трохи додати образам стилю та романтичності, оскільки взимку всі наші аутфіти вже будуть приховані за масивними пуховиками та шубами, пише 24 канал.

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Fashion 24 обрав 5 речей на осінь, які можна легко поєднувати між собою. Це вбрання має підкреслювати індивідуальність кожної представниці прекрасної статі.

З представленої добірки оберіть те, що відображатиме ваші смаки і переваги, а також унікальне почуття стилю і розуміння моди.

Штанний костюм

Оберіть на осінь штанний костюм в класичному кольорі – чорному, сірому, коричневому чи пісочному. Білі штанні костюми виглядають дуже ефектно, втім для холодної пори року вони не є доречними.

Жокейські чоботи

Такі чоботи чудово поєднаються з вашими мініспідницями чи мінісукнями. З ними ви зможете створити цікаві образи з теплими шортами чи сарафанами. Окрім того, жокейські чоботи вдало поєднуються з джинсами skini.

Лонгслів

Якщо ви хочете створити багатошаровий образ, то светр може цьому завадити, адже в теплі дні вам буде некомфортно в кількох шарах теплого вбрання. Тому вам варто мати лонгслів у нейтральному чи яскравому кольорі, який вдало впишеться у ваш образ.

Светр

Восени нам завжди хочеться якогось стильного светра, який зможе додати родзинки до чорних джинсів з черевиками та пуховика. Обирайте цього сезону яскраві светри або ж трендові чорно-білі варіанти з горловиною або на замочку, які допоможуть створити модний look.

Шкіряний тренч

Тренч зі шкіри вже кілька сезонів тримає провідні позиції серед верхнього одягу. Якщо вам набридли класичні варіанти у стилі Burberry, то зверніть увагу на шкіряний тренч чорного, коричневого чи пісочного кольору, який ефектно розбавить ваш look.