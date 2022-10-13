Осенью хочется немного добавить образам стиля и романтичности, поскольку зимой все наши аутфиты уже будут скрыты за массивными пуховиками и шубами, пишет 24 канал.

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Fashion 24 выбрал 5 вещей на осень, которые можно легко совмещать между собой. Этот наряд должен подчеркивать индивидуальность каждой представительницы прекрасного пола.

Из представленной подборки выберите то, что отображает ваши вкусы и предпочтения, а также уникальное чувство стиля и понимания моды.

Брючный костюм

Выберите на осень брючный костюм в классическом цвете – черном, сером, коричневом или песочном. Белые брючные костюмы выглядят очень эффектно, впрочем для холодного времени года они не уместны.

Жокейские сапоги

Такие сапоги прекрасно сочетаются с вашими мини-юбками или миниплатьями. С ними вы сможете создать интересные образы с теплыми шортами или сарафанами. Кроме того, жокейские сапоги удачно сочетаются с джинсами skini.

Лонгслив

Если вы хотите создать многослойный образ, то свитер может этому помешать, ведь в теплые дни вам будет некомфортно в нескольких слоях теплой одежды. Поэтому вам следует иметь лонгслив в нейтральном или ярком цвете, который удачно впишется в ваш образ.

Свитер

Осенью нам всегда хочется какого-то стильного свитера, который сможет добавить изюм в черные джинсы с ботинками и пуховик. Выбирайте в этом сезоне яркие свитера или трендовые черно-белые варианты с горловиной или на замочке, которые помогут создать модный look.

Кожаный тренч

Тренч из кожи уже несколько сезонов держит лидирующие позиции среди верхней одежды. Если вам надоели классические варианты в стиле Burberry, обратите внимание на кожаный тренч черного, коричневого или песочного цвета, который эффектно разбавит ваш look.