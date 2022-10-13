По своей универсальности белой рубашке нет равных, пишет 24 канал. Этот элемент гардероба всегда найдет достойное применение с другой верхней или нижней одеждой. Белую рубашку можно стильно скомбинировать с джинсами, кожаными брюками, палаццо, юбкой, а сверху одеть корсет или жакет.

С чем француженки носят джинсы: стильные образы на каждый день

Белая рубашка, возглавляющая первое место во всех списках базового гардероба – безусловный тренд, еще ни разу не покидавший модного Олимпа.

Сейчас на классическую рубашку смотрят совсем по-другому. Эта вещь уже не сугубо дресс-код на работу. Модницы умело совмещают ее с кроссовками и джинсами, а также создают вечерние аутфиты с помощью бра.

Благодаря современным иконам стиля и инфлюэнсерам, каждый день придумывающим безупречные наряды, появилось много идей, как и с чем носить белую рубашку.

Среди самых популярных вариантов – свободная рубашка оверсайз с голубыми джинсами. Также стильно смотрится сочетание рубашки с брюками палаццо, но не забывайте о важном аксессуаре – ремне.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest

Чтобы создать многослойный образ, надевайте базовую футболку, белую рубашку и жакет сверху. Такой look смотрится довольно стильно и спокойно.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest

Чтобы создать по-настоящему осенний образ, дополняйте белую рубашку жилеткой, а чтобы добавить особый шик – наденьте сверху бра.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest

Не забывайте о сочетании кожаной юбки меди, которая сейчас популярна с сапогами или ботинками. Выглядит такой образ довольно стильно.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest

Инфлюэнсерки также показывают эффектные образы с рубашкой, добавляя сверху вязаный кардиган или свитер.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest