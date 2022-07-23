В голубом комбинезоне: Джамала показала яркий образ на фестивале в Вильнюсе
Источник:инстаграмм Джамали
Украинская певица Джамала продолжает гастролировать по миру. На днях она выступила на музыкальном фестивале в Вильнюсе. Там продемонстрировала стильный образ в нежно-голубом комбинезоне и с ярким головным убором.
Джамала с детьми во время войны находится за границей. Однако там не сидит, сложа руки. Артистка постоянно выступает на концертах в поддержку Украины, рассказывает миру о войне.
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На днях исполнительница выступила на летнем фестивале в Вильнюсе. Команда, с которой Джамала выходила на сцену, слеталась с Дубая, Лондона и Берлина. Как призналась Джа, все произошло очень по-домашнему, очень тепло.
А эта невероятная тишина, а затем шквал вашей любви после старинной литовской песни "Už ežero ugnys dega" – невероятная награда. Я так люблю. Так благодарна! Спасибо за время вместе и возможность раствориться в концерте,
– написала Джамала.
Певица добавила, что за последние пять месяцев она нигде не видела такого количества украинских флагов, как в Вильнюсе.
Яркий образ Джамалы
Артистка вышла на сцену в костюме нежно-голубого цвета, у которого был один пышный рукав, а другое плечо обнажил. Соединила такой наряд с серебристыми босоножками на высокой подошве. Образ Джамалы дополняли многочисленные аксессуары: стильный головной убор, большое патриотическое кольцо и браслеты. Волосы артистка уложила в легкие волны, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках.
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