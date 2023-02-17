Если вам хочется к своему образу добавить не классические очки, а что-то трендовое, то стоит обратить на дутые модели, популярные в новом сезоне.

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Экстримальные оправы уже покорили сердца модных блоггеров со всего мира. Модель Inflated от Loewe – одна из самых популярных в инстаграмм-пространстве этого года.

Если вам уже надоели байкерские солнцезащитные очки, то на помощь пришел стильный аксессуар от Loewe. Дизайн очков достаточно ярок. Бренд представил очки в белом, синем, красном и желтом цвете. Ну, а ценители классических цветов найдут для себя очки черного цвета.

В этих очках в объективы стритстайл-фотографов попали модницы от Парижа до Копенгагена.

Модель Inflated от Loewe имеет разные оправы на любой вкус, в предстоящем сезоне мы чаще всего будем видеть имеющие форму cat eye и гарантирующие более гламурный и обновленный образ.



Интересные очки на весну 2023 / Фото с Vogue



Интересные очки на весну 2023 / Фото с Vogue



Интересные очки на весну 2023 / Фото с Vogue



Интересные очки на весну 2023 / Фото с Vogue



Интересные очки на весну 2023 / Фото с Vogue