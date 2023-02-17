Якщо вам хочеться до свого образу додати не класичні окуляри, а щось трендове, то варто звернути на дуті моделі, які будуть популярними в новому сезоні.

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Екстримальні оправи вже підкорили серця модних блогерів зі всього світу. Модель Inflated від Loewe – одна з найбільш популярних в інстаграм-просторі цього року.

Якщо вам вже набридли байкерські сонцезахисні окуляри, то на допоможу прийшов стильний аксесуар від Loewe. Дизайн окулярів досить яскравий. Бренд представив окуляри у білому, синьому, червоному та жовтому кольорі. Ну а поціновувачі класичних кольорів знайдуть для себе окуляри чорного кольору.

У цих окулярах в об’єктиви стрітстайл-фотографів потрапили модниці від Парижа до Копенгагена.

Модель Inflated від Loewe має різні оправи на будь-який смак, прийдешнього сезону ми найчастіше бачитимемо ті, що мають форму cat eye та гарантують більш гламурний і оновлений образ.



Цікаві окуляри на весну 2023 / Фото з Vogue



Цікаві окуляри на весну 2023 / Фото з Vogue



Цікаві окуляри на весну 2023 / Фото з Vogue



Цікаві окуляри на весну 2023 / Фото з Vogue



Цікаві окуляри на весну 2023 / Фото з Vogue