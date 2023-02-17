Новую сумку креативный директор бренда Bottega Veneta Матье Блази презентовал в начале февраля. Роскошная сумка Andiamo представлена в коллекции весна-лето 2023 года.

Читайте также От Sardine до Jodie: подборка лучших сумок от бренда Bottega Veneta

Аксессуар выполнен фирменной #oldbottega стилистике и в известной для бренда технике "intrecciato", что с итальянской означает "переплетенный". Такие сумки уже стали фирменной "подписью" бренда, хотя и переплетение не являлось главной фишкой марки.

В начале создания бренда компания не имела швейных машин, которые смогли обработать толстые куски кожи, поэтому использовали тонкую кожу. Для того чтобы сделать сумки Bottega Veneta более крепкими, кожу сплетали по диагонали. Теперь это стало фирменным знаком бренда.

Что известно о новой сумке Bottega Veneta

Сумка функциональна за счет длинной и короткой ручек и металлической пряжки. Аксессуар можно носить на плече или в руке.

“Andiamo” создана в трех размерах: маленьком, среднем и большом. Среди цветовой палитры доступно 7 цветов: "Белый", "Цвет мороженого", "Темный шоколад", "Ледовитый", "Травертин", "Чернильница" и "Винный".



Bottega Veneta представили новую сумку / Фото из L'officiel



Bottega Veneta представили новую сумку / Фото из L'officiel



Bottega Veneta представили новую сумку / Фото из L'officiel



Bottega Veneta представили новую сумку / Фото из L'officiel