5 вещей и аксессуаров, которые помогут вам дорого выглядеть: интересная подборка

Вам следует иметь в своем гардеробе несколько вещей, которые будут выделять вас из толпы, а также в которых вы себя будете чувствовать по-особому. Каждая девушка хочет выглядеть на миллион, поэтому показываем вам благодаря какому наряду этого можно достичь.

Чтобы роскошно выглядеть, не обязательно иметь дорогие вещи, пишет 24 Канал. Обратите внимание всего на несколько вещей и аксессуаров, которые важны в гардеробе каждой из нас.

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Стиль – это больше, чем мода. Именно он делает нас уникальным и особенным. Но несмотря на то, если бы мы не хотели выделяться на фоне других, все же стоит иметь наряды, которые придают нам элегантность.

Жакет

Блэйзер является неизменной вещью в осеннем гардеробе. А еще он выглядит очень красиво и элегантно. Сочетайте его с лонгсливами и джинсами, а также с трикотажными платьями и сапогами на каблуке. Всегда дорого смотрятся жакеты в черном и сером цвете.

Лоферы

Не отказывайте себе в удовольствии выглядеть в этом сезоне очень стильно. Все, что вам понадобится – лоферы и белые носки. Стилизуйте эту обувь с разнообразными платьями, короткими юбками и джинсами.

Брючный костюм

В этом году нас увлекла эстетика Old Money, а вместе с тем – тренд на штанные костюмы-тройки, состоящие из жакета, жилетки и штанов палаццо. Такая вещь выглядит очень дорого. Особое внимание обращайте на костюмы в тонкую полоску, ставшие актуальными с приходом осени.

Классическая сумка

У вас может быть много сумок, но среди них должно найтись место для одной классической модели в базовом цвете, которая будет довершать любой ваш образ. Делайте ставку на минималистичные модели без фурнитуры и прочих лишних деталей.

Часы

Всегда этот аксессуар придавал образам определенный шик. Поэтому советуем вам одевать его под свои элегантные или даже кэжуальные образы. Вы и сами увидите, как совсем по-другому чувствуете себя с часами.