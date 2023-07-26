Топ-3 главных вещей, которые должна иметь в гардеробе каждая девушка

Часто вещи в нашем гардеробе меняются в соответствии с настроением, типом прогулки и сезоном. Впрочем, всегда в нашем гардеробе должны быть качественные вещи, которые прослужат нам долгий период.

Чтобы иметь ухоженный вид, не обязательно скупать все трендовые вещи, пишет 24 Канал. Важно, чтобы вы только сосредоточили свое внимание на нарядах и аксессуарах, выполненных из качественных материалов, и вам не придется их менять другими вещами уже через несколько месяцев.

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Для того чтобы ваш образ выглядел дорого – добавьте в свой гардероб несколько основных вещей, на которые все всегда обращают внимание – это сумка, обувь и часы.

Они могут стоить немного дороже, но будьте уверены в том, что они прослужат вам продолжительный период.

Качественная сумка

Сумка является важнейшим элементом гардероба в нашем образе. Поэтому тщательно подумайте о цвете, форме и фурнитуре. Лучше иметь золотую базу – кожаную черную сумку, которая идеально подойдет для ежедневных выходов с джинсами и праздничных дней под платье и каблуки.

Качественная обувь

Обувь является важным элементом гардероба в образе. Важно подобрать такую обувь, которая ко всему вам будет подходить и соответствовать вашему стилю. Пусть ваши балетки или кроссовки будут качественными, и тогда все ваши стилизации будут удачными.

Качественные часы

Часы не выходят из моды, единственное, что важно – любите ли вы этот аксессуар или нет. Выбирайте квадратный циферблат в серебристом цвете. И пусть часы будут брендовыми, а не копией дорогой марки, ведь это сразу удешевит весь ваш образ.