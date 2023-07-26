Чтобы иметь ухоженный вид, не обязательно скупать все трендовые вещи, пишет 24 Канал. Важно, чтобы вы только сосредоточили свое внимание на нарядах и аксессуарах, выполненных из качественных материалов, и вам не придется их менять другими вещами уже через несколько месяцев.

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Для того чтобы ваш образ выглядел дорого – добавьте в свой гардероб несколько основных вещей, на которые все всегда обращают внимание – это сумка, обувь и часы.

Они могут стоить немного дороже, но будьте уверены в том, что они прослужат вам продолжительный период.

Качественная сумка

Сумка является важнейшим элементом гардероба в нашем образе. Поэтому тщательно подумайте о цвете, форме и фурнитуре. Лучше иметь золотую базу – кожаную черную сумку, которая идеально подойдет для ежедневных выходов с джинсами и праздничных дней под платье и каблуки.

Качественная обувь

Обувь является важным элементом гардероба в образе. Важно подобрать такую обувь, которая ко всему вам будет подходить и соответствовать вашему стилю. Пусть ваши балетки или кроссовки будут качественными, и тогда все ваши стилизации будут удачными.

Качественные часы

Часы не выходят из моды, единственное, что важно – любите ли вы этот аксессуар или нет. Выбирайте квадратный циферблат в серебристом цвете. И пусть часы будут брендовыми, а не копией дорогой марки, ведь это сразу удешевит весь ваш образ.