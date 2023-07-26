Если вы хотите хоть на день стать туристкой в собственном городе, или отправиться в минипутешествие за город или выбраться с подругами в бассейн в загородный комплекс, вам все равно нужно придумать образ для отдыха.

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Чтобы ваш отдых получился еще более удачным, рекомендуем выбрать для себя красивые аутфиты, которые подарят вам еще больше настроения.

Платье + соломенная сумка

Платье бюстье летом особенно актуально. Выбирайте его для прогулок по городу, а для удобства – наденьте сланцы. Чтобы взять с собой все необходимое – воду, очки, телефон, кошелек и другие вещи – делайте ставку на вместительную соломенную сумку.

Спортивный аутфит

В таком простом и лаконичном аутфите вы будете чувствовать себя удивительно легко и удобно. Наденьте базовую футболку, свободные штаны, кроссовки, а волосы зачешите в косу, чтобы не парили и не мешали.

Кружевное бра + шелковая юбка

Для элегантной прогулки примерьте кружевное бра, которое эффектно сочетается с шелковой юбкой длины миди, шлепанцами и белой рубашкой оверсайз.

Цветочное платье + минисумка

Платья с цветочным узором все еще остаются в моде. Выбирайте для себя яркие изделия на бретельках, которые подчеркнут вашу фигуру.

Сине-желтый образ

Выбирайте летом льняные костюмы, в которых вам не будет жарко. Чтобы выглядеть красиво и воспроизвести цвета украинского флага – выбирайте лимонный костюм с добавлением голубых деталей – шляпы или сумки.