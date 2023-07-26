Щоб мати доглянутий вигляд, не обов’язково скупопувати всі трендові речі, пише 24 Канал. Важливо, аби ви лише зосередили свою увагу на вбранні та аксесуарах, що виконані з якісних матеріалів, і вам не доведеться їх змінювати іншими речами вже через кілька місяців.

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Для того, щоб ваш образ виглядав дорого – додайте у свій гардероб кілька основних речей, на які всі завжди звертають увагу – це сумка, взуття і годинник.

Вони можуть коштувати трохи дорожче, але будьте впевнені в тому, що вони прослужать вам тривалий період.

Якісна сумка

Сумка є важливим елементом гардероба в нашому образі. Тому ретельно подумайте над кольором, формою та фурнітурою. Найкраще мати "золоту базу" – шкіряну чорну сумку, яка ідеально підійде для щоденних виходів з джинсами та святкових днів під сукню та підбори.

Якісне взуття

Взуття є важливим елементом гардероба в образі. Важливо підібрати таке взуття, яке до всього вам буде пасувати та відповідати вашому стилю. Нехай ваші балетки чи кросівки будуть охайними, і тоді всі ваші стилізації будуть вдалими.

Якісний годинник

Годинник не виходить з моди, єдине, що важливо – любите ви цей аксесуар чи ні. Обирайте квадратний циферблат у сріблястому кольорі. І нехай годинник буде брендовий, а не копія дорогої марки, адже це одразу здешевить увесь ваш образ.