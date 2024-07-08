Певица Doja Cat вышла на сцену в кепи от украинского бренда Ruslan Baginskiy: красивый look

Известная американская рэп-певица Doja Cat поразила выбором головного убора на сцене. Знаменитость с 24-миллионной армией поклонников в инстаграме, надела на выступление кепи от дизайнера из Львова Руслана Багинского.

Бренд Руслана Багинского стал известным на весь мир. Уже много лет украинский бренд головных уборов является номером один не только в нашей стране, но и известен и популярен в странах Европы и США.

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Doja Cat в кепи от Ruslan Baginskiy

Исполнительница сейчас имеет концертный тур по странам Европы. В Милане во время своего выступления, звезда вышла на сцену в золотистом купальнике из блестящей ткани и белых сапогах на шнуровках. Ее look дополняли телесные колготки в сеточку и узкие очки.

Doja Cat любит эпатажные образы, поэтому неудивительно, что на сцене она выбирает вместо сценических образов откровенные аутфиты. Но главной изюминкой ее образа стало кепи белого цвета, которое она приобрела от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Для своего выступления звезда выбрала льняной головной убор с кружевной завязкой. На сайте бренда кепи стоит более 11 тысяч гривен. Поклонники певицы могут приобрести такое же кепи, как у нее в белом цвете или бежевом.

Последние образы звезд в головных уборах Руслана Багинского